وفاة معيد بعلوم الزقازيق أثناء دراسته بأمريكا

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرت حالة من الحزن علي أهالي محافظة الشرقية ، لوفاة أحد شبابها بالولايات المتحدة الآمريكية، أثناء فترة الدراسة للحصول درجة الدكتوراة.

توفي الدكتور أحمد علي المنهراوي، مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الزقازيق، عن عمر يناهز 29 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية، أثناء تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته للحصول علي درجة الدكتوراة، ذلك ضمن منحة جامعية.

ونعي أساتذة و طلاب كلية العلوم بالزقازيق، الدكتور أحمد المنهراوي، بكلمات و برقيات عزاء عبر الفيس بوك، وصفوه فيها بأنه كان عالما وحسن الخلق، ومتعاون مع جميع زملاءه و طلابة.

ومن المقرر تشيع جثمان الدكتور أحمد المنهراوي، فور وصول الجثمان من الولايات المتحدة خلال الايام المقبلة بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.