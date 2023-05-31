وزير خارجية باكستان يسافر الأردن لحضور حفل الزفاف الملكى

كتبت: هناء أبو العز

يسافر وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري ظهر اليوم إلى الأردن والعراق، حيث يتوجه في البداية إلى الأردن لحضور حفل الزفاف الملكي.

ومن الأردن، يتوجه وزير الخارجية إلى العراق في الفترة من 5 إلى 6 يونيو 2023.

ويلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بالقيادة العراقية ويعقد اجتماعات مفصلة مع نظيره، كما سيتم التوقيع على اتفاقيات مهمة خلال الزيارة.

ويقوم وزير الخارجية بهذه الزيارة بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين.

وتبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورجوة خالد السيف اليوم الأربعاء وعلى مدى يومين.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، يقيم جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

ويشهد قصر زهران، يوم غد الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي زينت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وفي قصر الحسينية، يقيم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.

وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الاردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.