وزير الخارجية الفلسطيني: رأي المحكمة الدولية يتحول إلى قانون ملزم إذا تبنته الأمم المتحدة

الأمير نصرى

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على طلب فلسطين بأخذ رأي المحكمة الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة هو من أبلغ المحكمة الدولية بالطلب، وبالتالي طلبت المحكمة الدولية كل الأوراق التي تخص القضية الفلسطينية، وحتى الآن تم تجميع نحو 6 آلاف ملف قضية وقرار يخص القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرأي الاستشاري حين يصدر، سيصل للأمم المتحدة، وبالتالي سنطلب من الأمم المتحدة تبني الرأي الاستشاري، وإذا نجحت في تبني هذا الرأي سيتحول من رأي إلى قانون ملزم.

ولفت إلى أن هذه الخطوة شهدت مجهودات كبيرة لصياغة الأسئلة الموجهة للمحكمة الدولية، حتى نتجنب التصويت السلبي للدول التي تدور في فلك إسرائيل، وطلبت المحكمة من الدول التي تريد تقديم المرافعات المكتوبة أن يكون ذلك قبل 25 يوليو، وأن أي دولة تريد التعليق على مرافعات الدول الأخرى يكون قبل 25 أكتوبر، والدول التي لم تقدم مرافعات لا يحق لها التعليق على مرافعات الدول الأخرى، ونتوقع أن تقدم نحو 50 مرافعة تدعم الموقف الفلسطيني.

ولفت إلى بعذ الدول قد تقدم مرافعات ضد فلسطين، معتمدة على أنها ليست دولة في الأمم المتحدة، لكن حقيقة الأمر أن من قدم الاستفسار هي الجمعية العامة وليس فلسطين، ثم ستكون هناك مرافعات شفوية أمام قضاة المحكمة الدولية، ثم يجلس القضاة للوصول إلى صيغ حول هذه القضايا خلال العام المقبل.