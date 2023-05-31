وزيرا التعاون الدولى والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقية منحة ألمانية لدعم الحكومة الالكترونية

كتب محمد أسعد

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية بشأن التعاون فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو من إجمالى 17.5 مليون يورو، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية ويتضمن التعاون فى إنشاء معمل لتطوير تطبيقات في مجال الخدمات الحكومية.

وقع الاتفاقية المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وإلكسندر سولجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (جي. أي. زد) نيابة عن الحكومة الألمانية.

وبموجب الاتفاقية؛ سيتعاون الجانبان فى دعم الإطار التنظيمى وتنسيق التحول الرقمى والإدارة الفعالة للمساعدات الإنمائية الرسمية وكذلك تنسيق التحول الرقمى للإدارة العامة، وتحسين إدارة الموارد البشرية الإلكترونية، فضلا عن تعزيز الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدم، وإنتاج أشكال ومنتجات مبتكرة للإدارة العامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع "الحكومة الإلكترونية والابتكار"، يستهدف دعم إصلاح منظومة الخدمة المدنية، وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية، لافتة إلى أن الاتفاق الموقع اليوم يأتي من بين نتائج منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور كافة شركاء التنمية خلال عام 2021، تحت عنوان "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية".

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء التعاون طويل الأمد مع الجانب الألماني فإن محفظة التمويلات الإنمائية تسجل نحو 1.6 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الابتكار والحكومة الإلكترونية، وأن مشروع الحكومة الإلكترونية يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع في الاستثمارات في الابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة رؤية مصر 2030، لتعزيز الشمول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء القدرات وتشجيع الابتكار .

ووجهت الشكر للدكتور عمرو طلعت، على جهوده فى تحقيق استراتيجية مصر للتحول الرقمى، لافتة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق مبادرة فريق العمل الأممى المشترك حول التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة ممثلي الجهات الوطنية والمؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، من صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وذلك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، منوهة بأن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بقيمة مليار دولار تمثل 4% من محفظة التمويل الإنمائي، وتسهم في تحقيق 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، كما عملت وزارة التعاون الدولي على توفير منح بقيمة 85 مليون دولار خلال عام 2022 لدعم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع اتفاقية بشأن تنفيذ مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة يمثل أحد الخطوات البارزة فى التعاون البناء بين مصر وألمانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالا للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) التى بدأت منذ 3 سنوات وأثمرت عن انضمام مصر لمبادرة Govstack الدولية كدولة مشاركة بدعوة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى؛ مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى تماشيا مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز المعاملات الرقمية فى كافة مناحى الحياة، ولتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية تعتمد على بنية تحتية قوية وآمنة لضمان تقديم خدمات الحكومة بأحدث التكنولوجيات المتقدمة، والتأكد من توفير هذه الخدمات المتكاملة عالية الجودة بكفاءة وفعالية للمواطن من خلال القنوات الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر قد قطعت شوطا طويلا فى التحول الرقمى فى ضوء تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية فى كافة أنحاء الجمهورية، وإطلاق الخدمات الحكومية الرقمية؛ لافتا إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى إنشاء معمل الابتكار الحكومى بمركز إبداع مصر الرقمية – الجيزة الذى سيتم من خلاله دعوة الشركات الناشئة للإبداع فى مجال تطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومية لتقديمها للمواطنين بشكل ميسر؛ معربا عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

وأشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة إلى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مجال الابتكار الحكومى والذى يستهدف بناء قدرات الشركات المصرية والتعاون مع الشركات الالمانية؛ موضحا أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات فى كافة مناحى التحول الرقمى، لافتا إلى أنه سيتم التعاون فى إنشاء معمل الابتكار الحكومى فى يوليو المقبل والذى يستهدف تهيئة بيئة داعمة للتعاون والشراكة لتطوير حلول رقمية لخدمات المواطنين وللتحديات التى تواجه العمل الإدارى بالحكومة.

وأوضح الدكتور الكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (جي. أي. زد) نيابة عن الحكومة الألمانية؛ أن هذا الاتفاق يؤكد الثقة والتعاون مع الحكومة المصرية فى ضوء الأهداف والاهتمامات المشتركة التى تجمع بين الحكومتين المصرية والألمانية فى مجال الابتكار فى الخدمات الحكومية؛ مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع الحكومة المصرية بهدف بناء القدرات، والتحول الرقمى وتطوير كفاءة الأداء؛ مؤكدا على أهمية المباحثات التى عقدها الدكتور عمرو طلعت أثناء زيارته إلى ألمانيا هذا الشهر والتى مهدت للكثير من مشروعات التعاون خاصة المتعلقة بإنشاء معمل الابتكار الحكومى.