اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف تخصصات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:00 ص
وزارة الصحة تكشف تخصصات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة. 
 
وأضافت أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
 
 
وأشارت إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

الصحة

الحالات الحرجة

قوائم الانتظار

التخصصات الطبية



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