اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:00 ص
وزارة الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل، الاسكندرية والجيزة 
 
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.  
 
 
قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا
قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا

 


الصحة

مبادرة حياة كريمة

القوافل الطبية

الخدمات العلاجية

المحافظات



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