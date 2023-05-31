هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها المقاولات بنسبة 3.4%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.4%، وهبط قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالى، وانخفضت قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.2%، على التوالى.

فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6.4%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.4%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 1%، 0.9%، على التوالي، وقفز قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالى.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-آخر جلسات شهر مايو- بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 998.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.45% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.8%، والعرب على 6.76%، واستحوذت المؤسسات على 33.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.80%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، 106.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 558.7 ألف جنيه، 276.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17495 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3207 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21033 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 7325 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4875 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4107 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة.