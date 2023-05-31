اليوم السابع
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نقابة الأطباء: صرف 559 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال أبريل ومايو

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:40 م
نقابة الأطباء: صرف 559 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال أبريل ومايو نقابة الأطباء -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهري أبريل ومايو 2023 للأطباء وأسرهم بمقدار 559 ألف جنيه.
 
وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات.
 
وأضافت الدكتورة إيمان سلامة، أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هي من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهري أبريل ومايو دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 67أسرة بمبلغ 268 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 58 طبيب بمبلغ 221 ألف جنيه ودعم حالات وفاه بالكورونا بمبلغ 50 الف جنيه بالاضافة الي دعم عملية زراعة كبد بمبلغ 20 الف جنيه.
 
وكانت قد أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء عن الأنشطة التى قدمتها خلال شهر مارس الماضى فى نواحى الدعم الإجتماعى للأطباء وأسرهم بإجمالى مبلغ أربعمائة وخمسة عشر وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً (415515 جنيها)، موضحه أن اللجنة قدمت دعماً ماليا لأسر اثنين من الأطباء شهداء كورونا بقيمة عشرون ألف( 20000) جنيه.
 
كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة فى دراسة أبناء الأطباء خلال شهر مارس بقيمة مبلغ 244 ألف(244000 ) جنيه لعدد 65من أسر الاطباء، وبالنسبة للدعم العلاجى قدمت اللجنة الاجتماعية فى شهر مارس الماضى مبلغ وقدره مائة واحد وخمسون الف وخمسمائة وخمسة عشر جنيه( 151515جنيه) دعما مادياً للعلاج استفاد منها 31 فردا.

نقابة الاطباء

اللجنة الاجتماعية بنقابة الاطباء

دعم الاطباء

شهداء الاطباء



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