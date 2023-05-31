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نتيجة الإعدادية بالأقصر.. استمرار التصحيح وتجميع الدرجات قبل اعتماد المحافظ

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:43 ص
نتيجة الإعدادية بالأقصر.. استمرار التصحيح وتجميع الدرجات قبل اعتماد المحافظ امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر، أعمال التصحيح وتجميع الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية، وذلك قبل الإعلان عن النتيجة فور نهاية التصحيح وتحديد قائمة أسماء الأوائل للفصل الدراسي الثاني من العام 2022/2023، عقب اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويتابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد عام دراسي بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا في تدريسهم من المعلمين، موجهاً كافة المعلمين المشاركين في التصحيح بضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الإنشغال باستقبال مكالمات هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن انتهاء 17910 طالب وطالبة فى انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم 24 مايو الجارى، حيث تابع وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد، عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة سير عملية الامتحانات، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

 

 


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