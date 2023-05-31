وأضاف ميدفيديف، خلال "منتدى مؤيدي الكفاح ضد الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد "النيوكولونيالية"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن: "مسألة مكافحة "النيوكولونيالية" الاستعمار الحديث ليست مجرد قضية ملحة، بل هي إحدى أكثر القضايا حدة وقد تكون واحدة من أكبر مشاكل السياسية العالمية الحالية".



وتابع: "من الواضح أن الممارسات الاستعمارية الخبيثة والضارة يجب أن تبقى جزءا من الماضى، وأن تفسح المجال في النهاية لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ومن خلال العمل باسم أمان ورفاهية شعوبنا، يجب علينا أن نسعى جاهدين لجعل عالمنا أكثر عدلا، ومع الأسف فى المرحلة الراهنة لا يمكننا اعتباره عالما عادلا".



وتطرق إلى أن مهمة المنتدى هي "حماية الحق المقدس للأفراد فى تحديد مسار التنمية الخاص بهم، في كل دولة وبشكل مستقل، مع مراعاة القوانين الدولية المعترف بها وبالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة.