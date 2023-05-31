موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية مستمرة حتى الآن.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن أعمال التصحيح وتقدير أوراق الإجابة بدأت السبت الماضى، وتتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق، لسرعة الانتهاء من التصحيح بشكل كامل تمهيدا لإعلان النتيجة.

وأشار أن عدد أوراق الإجابات يزيد عن 90 ألف ورقة إجابة فى كل مادة ومن المتوقع الانتهاء منها بعد 10 أيام ثم بعد ذلك يتم إعلان النتيجة.

وأكد وكيل الوزارة أن هناك توجيهات بمراعاة الدقة، والجودة، والانضباط فى العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أى جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

يذكر أن تصحيح اجابات امتحانات الشهادة الإعدادية تمر بعدة مراحل تصحيح الأوراق ثم تقوم لجنة النظام والمراقبة بأعمالها من حيث الرصد الورقى والالكترونى، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، ثم تجهيز النتيجة للاعتماد من الدكتور محافظ الغربية.