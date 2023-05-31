اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مايو 2023 05:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات طيران دولية أوربية من 4 دول

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات طيران دولية أوربية من 4 دول مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية للسياح الوافدين .
 
وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم الأربعاء وصول 5 رحلات من المانيا، ورحلتين من للتشيك، ورحلة من دولة سلوفاكيا، واخرى من النمسا، وكذلك رحلة من مطار مدينة ميلانو الايطالية .
 
وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر .
 
كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا .

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مطار مرسى علم

رحلات الطيران



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة