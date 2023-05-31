"مصر الخير" تطلق حملة "صك الأضحية" للعام التاسع على التوالى لخدمة المواطنين فى كل محافظات الجمهورية

- د.محمد رفاعى: دمج صغار المربين فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية من أهم أهدافنا فى التنمية الشاملة

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أحمد علي: قيمة صك الأضحية البلدي 8550 جنيهاً..وسهم الصدقة 100 جنيه.. وكيلو لحوم صدقة 360 جنيها.. وطرح الأضاحي الكاملة للقري الأكثر استحقاقاً

فتحت مؤسسة "مصر الخير" باب خير جديد من أبوابها حينما شهدت إحدى مزارعها بمحافظة البحيرة إطلاق حملة صك الأضحية لعام 1444 هجرياً لخدمة المصريين فى تنفيذ شريعة الأضحية سواء للمتبرعين أو المستحقين وتوصيل لحوم الأضاحي البلدية حتى أبعد محافظات مصر والمناطق الحدودية .

وأعلنت المؤسسة عن قيمة صك الأضحية والذي بلغت 8550 جنيه ، يصل للمتبرع عدد 9 كيلو لحم بلدي صافي ويوزع الباقي على المستحقين فى المناطق الأكثر إستحقاقاً ، بالإضافة إلى كيلو لحم بلدى صدقة بقيمة 360 جنيه مع توفير سهم صدقة لحم بلدى صافى بقيمة 100 جنيه.

وقال الدكتور محمد رفاعي ،الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير : إن حملة صك الأضحية من أهم الحملات التى نقدمها سنوياً نظراً لأهمية موسم عيد الأضحى المبارك لدى جميع المصريين ومع ذلك فهي ترسم لوحة التنمية المستدامة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير لخلق مستثمر صغير .

وأوضح أنه على الرغم من الهدف الخيري الخالص لحملة صك الأضحية من ذبح وتوزيع اللحوم إلا أنها تحقق سنوياً تغيير جذري فى حياة أكثر من 100 مستحق يتحولون إلى صغار مربين بعد الحصول على دورات الإنتاج الحيوانى تحت إشراف شركة أرض الخير ومع توالى الدورات التنموية للمتميزين منهم يتحولون إلى مستثمرين في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعد من أهم أهدافنا في التنمية الشاملة بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية فى مصر .

و أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير على حرص المؤسسة على إدخال الفرحة على أهلنا بكل محافظات مصر في هذه الأيام المباركة بتوفير لحم بلدي صافي بجودة متميزة كعهد المصريين بمؤسسة مصر الخير خلال الثماني سنوات السابقة .

ومن جانبه صرح المهندس أحمد علي ،المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير : أن مؤسسة مصر الخير أصبحت تمتلك خبرة كبيرة علي مدار سنوات تنفيذ حملة صك الأضحية لما تحتويه إجراءاتها من خطوات عديدة لضمان وصول اللحوم البلدى المتميزة بجودة عالية للمستحقين والمتبرعين .

وأوضح أحمد علي أن قيمة صك 8550 جنيهاً مقابل سُبع الأضحية يستلم منها المتبرع 9 كيلو لحم بلدى صافي والباقي يقدم بإسمه للمستحقين حتى أبعد نقطة حدودية بالإضافة إلى أضحية القرية وهى قيمة أضحية كاملة بقيمة 59,850 جنيه ، فضلاً عن توفير كيلو صدقة بلدي بقيمة 360 جنيه وسهم صدقة بلدي بقيمة 100 جنيه حتى يصل الخير لأكبر عدد من المستحقين .

وأكد المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة أنه مع بداية التحضير للحملة قررت إدارة المؤسسة الإستمرار فى توفير صك الأضحية البلدي فقط دون التطرق لأي من أنواع اللحوم المستوردة أو التى يتم ذبحها أيام التشريق خارج القطر المصري حتى مع حركة التغير الكبير فى أسعار اللحوم هذا العام.

وأشار المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير إلى أن المؤسسة تعتمد على قاعدة عريضة من الجمعيات الشريكة فى مختلف محافظات مصر في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة ، لكون تلك الجمعيات هى الأذرع التنفيذية للمؤسسة .

ودعا الراغبين في شراء صكوك الأضحية سرعة حجزها والمشاركة في الحملة من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكتروني، أو قنوات التبرع الإلكتروني مثل فوري وأمان وضامن ومصاري.

ومن جانبها قالت مروة أسامة ،نائب المدير التنفيذي لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير: أن المؤسسة تعتمد أفضل سلالات اللحوم البلدية سنوياً لاستخدامها في حملة صك الأضحية حيث لدينا خبراء على أعلى مستوى في مزارع مصر الخير التى لا نمتلك فيها العجول وانما يمتلكها المستفيدين من دورة الإنتاج الحيواني وفي نهاية دورة التسمين نقوم بتسويق المنتج ووقت صكوك الأضاحي تشتري المؤسسة العجول من المستفيدين وتقوم بعمليات الذبح وفقاً للشريعة وتوقيتات الذبح ثم تقوم بالتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقا مع ضمان وصول نصيب المتبرع والذي يبلغ 9 كيلو جراما من اللحم البلدي الصافي من إجمالي سبع الأضحية .

وأشارت إلى أن مزارع مؤسسة مصر الخير تمتلك الطاقات البشرية والخبرات اللازمة لتقديم الرعاية البيطرية و أساليب التغذية السليمة للعجول حيث نعتمد على أنواع خليط متوازن من الأعلاف التي توفر الاحتياجات الغذائية الأساسية لمعدلات النمو العالية لعجول التسمين حتى نقدم خدمة متميزة عالية الجودة للمستحقين والمتبرعين.