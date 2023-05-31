اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 09:17 م
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مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى الخليفة

الأربعاء، 31 مايو 2023 08:48 م
مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى الخليفة حادث سير _ أرشيفية
عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة الخليفة وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى الخليفة  وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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