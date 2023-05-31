مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى المحلة

الغربية عادل ضرة

لقى شاب حتفه صعقا بالكهرباء أثناء عمله على أحد أعمدة الإنارة بقرية صفط تراب مركز المحلة، وتم نقل الجثة للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغا لشرطة النجدة بوصول شاب لمستشفي المحلة العام جثة هامدة.

وبالفحص تبين أن المتوفى كان يعمل على أحد أعمدة الإنارة بالقرية، فصعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد تمكن أهالي بقرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية من إنقاذ 3 أشخاص من أسرة واحدة بعدما سقطوا بسيارة أجرة في الترعة.

وكان الأهالي قد فوجئوا بسقوط السيارة في الترعة، وتجمع الأهالي وقاموا بالنزول للترعة لإنقاذ من بداخلها، وتمكن الاهالي من إخراج 3 أشخاص من أسرة واحدة دون وقوع إصابات.