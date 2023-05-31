اليوم السابع
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مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن بكفر الشيخ تظهر للنور.. تفاصيل (صور)

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:00 ص
مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن بكفر الشيخ تظهر للنور.. تفاصيل (صور) الابراج السكنية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد مدينة كفر الشيخ، أعمال تطوير في إطار المبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، من أعمال إنشاء شبكة طرق حديثة، ضمن شبكات الطرق التي تشهدها العديد من المحافظات المصرية، وتوسعة طرق وإنشاء محاور جديدة، وإنشاء كباري علوية ومعدنية، إضافة لإنشاء مجمعين سكنيين بإجمالي 142 برج سكني، " سكن كل المصريين"، تضم الأبراج 13 ألف وحدة سكنية، إضافة  لإنشاء عمارات  ضمن سكن  كل المصريين، لحل مشكة 20 ألف مواطن تقدموا للحصول على وحدات سكنية منذ 2004، منهم من سداد 5 آلاف جنيه، ومنهم من سدد 9 ألاف جنيه عام 2018، وعلى مدار 19 سنة كاملة، تعاني ألاف الأسر من عدم وجود سكن لهم، في ظل عدم وجود ظهير صحراوي لإقامة وحدات سكنية لهم، إضافة لعدم وجود أراضي، لرفض الزراعة والاوقاف التنازل عن تلك الأراضي الشاسعة، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدت ملامح حل المشكلة على أرض الواقع بضم أراضي الزراعة الغير مستغله، لإقامة وحدات سكنية.
 
كما تشهد مدينة كفر الشيخ، تطورا كبيرا في العديد من القطاعات سواء إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق، والربط بين غرب وشرق العاصمة بينهما وبين راوفد الطريق الدولي الساحلي" طنطا كفر الشيخ"، والمحلة كفر الشيخ"،" و" كفر الشيخ بلطيم"، وطريق" دسوق كفر الشيخ المزدوج" الجاري الإنتهاء منه حالياً، وما سيتم من إنشاء كوبري علوي على مزلقان سخا، والثاني على مزلقان محور سعد زغلول، والانتهاء من  إنشاء كوبريين معدنيين، بمنطقة القنطرة البيضاء والموقف العمومي لحل مشكلة التكدس المروري من المدخل الشرقي للمدينة، إضافة لإنشاء 6 محاور جديدة، وتطوير مسار العائلة المقدسة، وإنشاء طرق داخلية ومحورية لربط المجمعات السكنية الجديدة وغرب غرب شرق العاصمة.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مراكز محافظة كفر الشيخ تشهد أعمال تنمية حضارية  خاصة مدينة كفر الشيخ، بالتعاون بين الصندوق، في إنشاء تجمعين سكنيين بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير وجه الحياة فى المحافظة وتوفير بيئة كريمة للمواطنين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك تعاون بين الصندوق والمحافظة، لاستكمال المشروعات، تمهيدا لافتتاحها.
 
ابراح سكنية تنتر ساكنيها
ابراح سكنية تنتر ساكنيها

احدى الطرقات بوحدة سكنية
احدى الطرقات بوحدة سكنية

اقامة مسجد بالمجمع السكني الاول
اقامة مسجد بالمجمع السكني الاول

الابراج السكنية
الابراج السكنية

البرنامج الزمني لانشاء 33 برج سكني
البرنامج الزمني لانشاء 33 برج سكني

المبنى الاداري بالمنطقة الشبابية
المبنى الاداري بالمنطقة الشبابية

انشاء شبكة طرق عملاقة
انشاء شبكة طرق عملاقة

انشاء كوبري سخا العلوي
انشاء كوبري سخا العلوي

انشاء مركز التنمية الشبابية
انشاء مركز التنمية الشبابية

بنر انشاء الابراج السكنية
بنر انشاء الابراج السكنية

بنر ما يحنوبه المجمع السكني الاول
بنر ما يحنوبه المجمع السكني الاول

بنرات الوحدات السكنية
بنرات الوحدات السكنية

جانب من انشاء شبكة الطرق
جانب من انشاء شبكة الطرق

جانب من شبكات طرق جديدة
جانب من شبكات طرق جديدة

حجرة بالوحدة السكنية
حجرة بالوحدة السكنية

حصن مسجد المجمع السكني الاول
حصن مسجد المجمع السكني الاول

دقة في تصمييم الطرق
دقة في تصمييم الطرق

شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ جديدة
شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ جديدة

طريق كفر الشيخ دسوق الجديد
طريق كفر الشيخ دسوق الجديد

عمارات الاسكان الجديد بكفر الشيخ
عمارات الاسكان الجديد بكفر الشيخ

عمرات 11 دور في التجميين السكنيين الجديدين
عمرات 11 دور في التجميين السكنيين الجديدين

قرب الانتهاء من طريق دسوق كفر الشيخ المزدوج
قرب الانتهاء من طريق دسوق كفر الشيخ المزدوج

وحدات سكنيىة شاهدة على مشروع تطوير عواصم المدن
وحدات سكنيىة شاهدة على مشروع تطوير عواصم المدن

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