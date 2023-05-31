مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن بكفر الشيخ تظهر للنور.. تفاصيل (صور)

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدينة كفر الشيخ، أعمال تطوير في إطار المبادرة الرئاسية لل تطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، من أعمال إنشاء شبكة طرق حديثة، ضمن شبكات الطرق التي تشهدها العديد من المحافظات المصرية، وتوسعة طرق وإنشاء محاور جديدة، وإنشاء كباري علوية ومعدنية، إضافة لإنشاء مجمعين سكنيين بإجمالي 142 برج سكني، " سكن كل المصريين"، تضم الأبراج 13 ألف وحدة سكنية، إضافة لإنشاء عمارات ضمن سكن كل المصريين، لحل مشكة 20 ألف مواطن تقدموا للحصول على وحدات سكنية منذ 2004، منهم من سداد 5 آلاف جنيه، ومنهم من سدد 9 ألاف جنيه عام 2018، وعلى مدار 19 سنة كاملة، تعاني ألاف الأسر من عدم وجود سكن لهم، في ظل عدم وجود ظهير صحراوي لإقامة وحدات سكنية لهم، إضافة لعدم وجود أراضي، لرفض الزراعة والاوقاف التنازل عن تلك الأراضي الشاسعة، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدت ملامح حل المشكلة على أرض الواقع بضم أراضي الزراعة الغير مستغله، لإقامة وحدات سكنية.

كما تشهد مدينة كفر الشيخ، تطورا كبيرا في العديد من القطاعات سواء إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق، والربط بين غرب وشرق العاصمة بينهما وبين راوفد الطريق الدولي الساحلي" طنطا كفر الشيخ"، والمحلة كفر الشيخ"،" و" كفر الشيخ بلطيم"، وطريق" دسوق كفر الشيخ المزدوج" الجاري الإنتهاء منه حالياً، وما سيتم من إنشاء كوبري علوي على مزلقان سخا، والثاني على مزلقان محور سعد زغلول، والانتهاء من إنشاء كوبريين معدنيين، بمنطقة القنطرة البيضاء والموقف العمومي لحل مشكلة التكدس المروري من المدخل الشرقي للمدينة، إضافة لإنشاء 6 محاور جديدة، وتطوير مسار العائلة المقدسة، وإنشاء طرق داخلية ومحورية لربط المجمعات السكنية الجديدة وغرب غرب شرق العاصمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مراكز محافظة كفر الشيخ تشهد أعمال تنمية حضارية خاصة مدينة كفر الشيخ، بالتعاون بين الصندوق، في إنشاء تجمعين سكنيين بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير وجه الحياة فى المحافظة وتوفير بيئة كريمة للمواطنين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك تعاون بين الصندوق والمحافظة، لاستكمال المشروعات، تمهيدا لافتتاحها.