مدير مكتب محافظ شمال سيناء ووكيل مديرية التعليم يزوران مصابى الدبلومات الفنية

شمال سيناء - محمد حسين

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، و حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، بزيارة المصابين في حاث انقلاب سيارة ملاكي تقل ملاحظين للدبلومات الفنية، وذلك في مستشفي العريش العام، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور مدير عام المستشفى.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين داخل المستشفى، وتوفير كافة احتياجاتهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

من جانبه قال حمزة رضوان، أن الملاحظين كانوا في طريقهم من العريش محل إقامتهم الي لجان مدرسة بئر العبد الصناعية، مدرسة محمود حسن الثانوية بنات، مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة، بإدارة بئر العبد التعليمية، حيث انقلبت السيارة التي يستقلونها في منطقة سبيكة.

وأضاف الدكتور احمد منصور ان المصابين هم كلا من هدي امين عبد المجيد، محمد حسين حسن، ابتسام ابراهيم محمود، علياء محمود ابراهيم، وحالتهم مستقره بعد حجزهم بالمستشفي تحت الملاحظة الطبية.