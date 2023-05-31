محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم الشارع السوهاجي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد .

حضر الاجتماع النائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية " .

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في مختلف القطاعات، كما استعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

كما تناول الاجتماع مناقشة أعمال الفصل والتوصيل لمغذيات الكهرباء المتعلقة بأعمال شهر مايو لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وأكد المحافظ على سرعة تركيب عدادات الكهرباء للمجمعات الخدمية والزراعية، حيث تم وصول كافة العدادات والمستلزمات من الوزارة، موجها بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاستلام وحدات التضامن التي تم الانتهاء منها.

وتطرق الاجتماع لمناقشة موقف مشروع محطة رفع الحسامدة الغربية، وبني هلال بمركز المراغة، ووجه المحافظ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والسكة الحديد، وعمل محضر انضمامي للانتهاء من كافة الأعمال، وتناول الاجتماع تفعيل دور الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصف الطرق الداخلية المؤدية من وإلى المشروعات الخدمية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة موقف رصف طريق " البطاخ/ بهتا/ الوقدة " بالمراغة، حيث أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الـ 3 كبائن المطلوبة للكهرباء ثم مد خطوط الكابلات، حتى يتسنى للطرق القيام بأعمال الرصف في أقرب وقت ممكن، وناقش الاجتماع أيضا موقف توصيل الغاز الطبيعي لقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تم الانتهاء من 20 قرية، وجاري العمل في 40 قرية أخرى، ووجه المحافظ بمخاطبة وزارة البترول؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال بكافة القرى .

وأكد المحافظ على ضرورة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لفك التداخل بين أرض مشروعي المدفن الصحي بإدفا بمساحة 30 فدان، والمزرعة الشجرية بمركز سوهاج، حيث يمكن ترحيل مساحة المدفن الصحي لتلافي خطوط الصرف الصحي أسفل المزرعة الشجرية، واستعرض الاجتماع كذلك موقف خط السيب النهائي لمحطة معالجة صرف صحي الكولا .

وتطرق المجلس إلى كتاب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن مشروع صرف صحي كوم بدر بمركز طهطا، ثم استعرض الاجتماع عددا من طلبات واحتياجات الأهالي بأولاد نصير، ونجع النجار، وتغطية مسقى القرية، وكذلك إزالة التعديات على مساحة 270 فدان و 23 قيراط بطهطا، ومشروع صرف صحي قرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، وموقف الرصف، والصرف الصحي، والاتصالات، ومختلف المرافق بمنطقة عمارات خلف بنك الإسكان بحي الكوثر، بالإضافة إلى عرض موقف نقل كابلات الاتصالات لتوسعة الكورنيش الغربي .

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم كل من " حاتم محمود عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، وجمال فتوح مدير إدارة الأمن بالديوان، والدكتورة حسناء عبد الحليم عضو وحدة السكان بالمحافظة، وعلي أبو الفضل مدير الشئون الإدارية، وإيمان بدري مدير الموازنة، وعاطف محمد أحمد مسئول التدريب، وكل من "بهاء عبد الكريم، وباسم هلال، وسارة أحمد شوقي، أعضاء وحدة السكان بالمحافظة، وذلك نظرا لجهودهم في نجاح تنفيذ برنامج تدريب قوة العمل السكانية على مهارات إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، والتي استمرت 5 أيام متتالية بمحافظة سوهاج، حيث منحهم السيد المحافظ شهادات التقدير.