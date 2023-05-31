اليوم السابع
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محافظ دمياط تعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 75%

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:07 م
محافظ دمياط تعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 75% جانب من اعتماد النتيجة
دمياط. معتز الشربينى

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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023 .
 
وتقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة الاوائل البالغ عددهم 12 طالب وطالبة، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد. 
 
فيما وقد تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " الصف الثالث الإعدادي 31788 طالب وطالبة ، حيث حضر  30970طالب ، نجح منهم 23310 طالب بمعدلات نجاح بلغت 75 % ، كما تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " القسم المهنى " 328 طالب وطالبة  حضر الامتحانات 316طالب نجح 255طالب بنسبة نجاح 80.6%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة 100% من الحضور بنتيجه الشهادة الإعدادية  للمكفوفين وأيضًا نسبة 95% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.
 
 


 

 


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