محافظ دمياط تعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 75%

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023 .

وتقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة الاوائل البالغ عددهم 12 طالب وطالبة، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

فيما وقد تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " الصف الثالث الإعدادي 31788 طالب وطالبة ، حيث حضر 30970طالب ، نجح منهم 23310 طالب بمعدلات نجاح بلغت 75 % ، كما تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " القسم المهنى " 328 طالب وطالبة حضر الامتحانات 316طالب نجح 255طالب بنسبة نجاح 80.6%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة 100% من الحضور بنتيجه الشهادة الإعدادية للمكفوفين وأيضًا نسبة 95% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.