محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة

جنوب سيناء: فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم، استعدادا لامتحانات إتمام الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ في الفترة من 12 / 6 / 2023 وحتى الخميس 13 / 7 / 2023 وذلك بمقر قاعة مجلس مدينة شرم الشيخ في إطار استعداد محافظة جنوب سيناء لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023.

وذلك فى حضور القيادات التنفيذية للمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورؤساء المدن والجهات المعنية كالأمن والصحة ومياه الشرب والكهرباء والتموين والإسعاف والدفاع المدنى والتضامن الاجتماعي والحملة الميكانيكية.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالتعاون بين رؤساء المدن للانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين على مستوى عال وتزويدها بمبردات المياه، كما وجه بتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة.

كما أهاب باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز على مستوي عال إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وحتى توزيعها، مؤكدا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.

ومن جانبه، أعلن محمد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى، منها مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وتم التأكيد علي هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وأيضا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة.والخبز المدعم المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأضاف محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه تم تجهيز 7 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، في كل من مدن طور سيناء، ورأس سدر وشرم الشيخ، ودهب، وأبورديس، ونويبع، وتم تجهيزها وتأثيثها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وكيل الوزارة الشكر للمحافظ والجهات المختصة لدعمها وحرصها على نجاح وتميز العملية التعليمية بجنوب سيناء.