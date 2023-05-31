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محافظ الجيزة يعتمد غدا نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2023

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:00 ص
محافظ الجيزة يعتمد غدا نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2023 اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت مرام محمد

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يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية، يوم غد الخميس، على أن تعلن النتيجة بالمدارس يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.

وأكدت المحافظة أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي في كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة.

وأكدت المديرية أنها حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبدأت الإدارات التعليمية تتلقى طلبات التظلم على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.


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