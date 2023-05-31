محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير أسفل مسار محور الفريق كمال عامر 

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وشمال الجيزة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وسير العمل بالمواقع الجارى تطويرها وكذا المواقف وساحات الإنتظار المستحدثة.

وخلال مروره بتقاطع المحور مع الطريق الدائرى نطاق حى شمال الجيزة وجه المحافظ مسئولى النظافة بالحى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتج أعمال التطوير أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات أسفل وبمحيط المحور وبدء مخططات التطوير المقرر تنفيذها فور انتهاء الأعمال بكل قطاع لمنع ممارسة أى أنشطة عشوائية للحفاظ على المظهر الحضارى للأعمال على أن تشمل المخططات توفير مواقف وساحات إنتظار لمنع الإنتظار العشوائى بمحيطها وإقامة أنشطة تجارية لخدمة المترددين عليها.

وبنطاق حى العجوزة تابع المحافظ سير العمل بالمواقف وساحات الإنتظار المستحدثة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء، مشدداً على رئيس الحى بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع الانتظار العشوائى خارج المواقف وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بسلم المشاة أعلى مزلقان أرض اللواء والمنطقة التجارية المقامة أسفله والتى من المقررة أن توفر منفذا حضاريا للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لتسهيل حركة المرور.