محافظ أسوان: الإسراع فى تنفيذ مشروع كورنيش النيل

الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث كورنيش النيل منذ الستينيات من القرن الماضى، وخاصة المستوى الأول من ممشى أهل مصر نهاية يونيو المقبل، مع إنهاء المستويين الثانى والثالث بنهاية العام الحالى، كان هو محور إجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، وأيضاً الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى ، والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات، وقد شدد محافظ أسوان على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المستوى الأول لممشى أهل مصر بطول 4 كم قبيل الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للإستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد، وهو الذى يتطلب إنهاء كافة الملاحظات وأعمال الدهانات والأسوار والجزيرة الوسطى، مع تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الجديدة، وكذلك خلق مساحات إنتظار للسيارات لتخفيف التكدس المرورى، ليتكامل ذلك مع ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى القديم، مؤكداً على ضرورة قيام مسئولى الشركتين المشرفة والمنفذة بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لتسريع وتيرة الأعمال، وخاصة فى المستوى الثانى لممشى أهل مصر، والذى سيضم 48 محل وكافتيريا وبازار، علاوة على 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى، فضلاً عن تحويل تراكى البواخر السياحية والشراع ومراكب الماتور إلى مراسى الكورنيش الجديد لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع بالبانوراما الجمالية وسحر الطبيعة لنيل أسوان.
وأضاف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه روعى توفير كافة معايير الأمان للمشى الزجاجى الذى سيتم تركيبه فى المستوى الثالث، وتلافى أى ملاحظات ظهرت فى مشروعات مماثلة من قبل داخل وخارج مصر، موجهاً إلى تقليل المساحات الممنوحة لموقع العمل فى المستويين الثانى والثالث على كورنيش النيل لتحقيق الإنسايبية فى الحركة المرورية للمركبات، وأيضاً حركة المشاه، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.
من ناحية أخري، كان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لودارات وسيارات المنظومة الجديدة للنظافة، بواقع 8 لودارات و 10 سيارات سعة 5 طن تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى إستكمال توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه.
وتابع اللواء أشرف عطية اليونيفورم الجديد للعاملين بالمنظومة، والتى تم مراعاة أن تبرز الشكل الحضارى والحماية المطلوبة لهم ، كما وجه المحافظ بصرف المرتبات الشهرية فى المواعيد المحددة تخفيفاً عن الأعباء المعيشية عنهم ، بالإضافة إلى صرف مكافأت تشجيعية للمتميزين، مكلفاً بعمل مجموعات للتدخل السريع من العاملين والمعدات لرفع أى تراكمات مخلفات أو قمامة فى وقت قياسى ، وخاصة فى البؤر التى تؤرق المواطنين داخل الأحياء والمناطق الشعبية.
و أعطى أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى أعمال إصلاح وصيانة المعدات والسيارات التى تعرضت للأعطال حيث جارى إصلاح 22 سيارة ومعدة بالجهود الذاتية للحملة الميكانيكية ، وبما لا يسبب أى أعباء مالية على المحافظة وخلال تفقده للسيارات الجديدة برفقة المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة ، علاوة على علاء ممدوح نائب رئيس مركز ومدينة أسوان أكد محافظ أسوان، على أنهم يعملون جاهدين على الإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.
وشدد محافظ أسوان، على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات ، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك.
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