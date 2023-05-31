لصوص الدراجات النارية فى المنيا: نفذنا 9 وقائع سرقة سابقة

كتب سليم على

اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدرجات النارية، أمام النيابة العامة، بارتكاب 9 وقائع سرقة بنطاق مديرية أمن المنيا، كما أرشدوا عن (عدد (6) دراجات نارية – عدد (2) دراجة تروسيكل – مركبة "توك توك") حصيلة نشاطهم الإجرامى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وكان تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد (7) متهمين ومن بينهم عدد (5) عملاء "سيئ النية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة سمالوط.. تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والتصرف فيها بالبيع.