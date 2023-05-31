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لا تتعرضوا للشمس.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة الـ48 ساعة المقبلة

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:05 م
لا تتعرضوا للشمس.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة الـ48 ساعة المقبلة الطقس
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة، حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة على بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا.

 

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة على الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية ومدن القناه وشمال الصعيد.

 

وتابعت: يرجى عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار كما يفضل الأكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

 

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

 

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

 

وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان (23.5) درجة شمالًا حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

 

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

 


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