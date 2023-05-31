لاعب التنس الصربى نوفاك دجوكوفيتش يتعرض لانتقادات بعد وصفه كوسوفو بـ"قلب صربيا"

وكالات

تعرض لاعب التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، لانتقادات من وزيرة الرياضة الفرنسية واتحاد التنس الكوسوفي، على خلفية تصريحاته التي وصف فيها كوسوفو بـ "قلب صربيا".

وحسب موقع الحرة، بعد فوزه في الجولة الأولى من بطولة "رولان غاروس"، كتب دجوكوفيتش باللغة الصربية على عدسة كاميرا تلفزيونية في الملعب "كوسوفو هي قلب صربيا.. أوقفوا العنف"، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في شمال كوسوفو بين العرقية الصربية والشرطة وقوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو.

"Kosovo is the heart of Serbia - stop the violence", Novak Djokovic wrote on camera after winning the first round of Roland Garros pic.twitter.com/zoAuBxDtjv — Spriter (@Spriter99880) May 29, 2023

وأدانت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا-كاستيرا، الأربعاء، رسالة اللاعب الصربي واصفة إياها بـ "المتشدّدة" و"السياسية للغاية".

وقال اتحاد التنس في كوسوفو، يوم الثلاثاء، إن تصريحات دجوكوفيتش "تبعث على الأسى" لأنها تؤجج التوترات بين صربيا وكوسوفو.

وفرّقت قوات حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي، الاثنين، المحتجين الصرب الذين اشتبكوا مرة أخرى مع الشرطة في شمال كوسوفو، للمطالبة بإقالة رؤساء البلديات الألبان المنتخبين مؤخرا، مع ارتفاع حدة التوترات العرقية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

وكان الصرب القاطنون في كوسوفو قد قاطعوا الانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي في البلدات الشمالية، والتي سمحت للألبان بالسيطرة على المجالس المحلية، على الرغم من المشاركة الضئيلة التي قلت عن 3.5 في المئة من الناخبين.

وقال دجوكوفيتش متحدثا إلى الصحفيين باللغة الصربية، إنه يعتقد أن ما كتبه على الكاميرا هو "أقل ما يمكن فعله".

وأضاف المتوج بـ22 لقبا كبيرا: "أنا لست سياسيا وليست لدي أي نية للمشاركة في نقاشات سياسية، إنه موضوع حساس للغاية. بالطبع يؤلمني كثيرا كصربي أن أرى ما يحدث في كوسوفو والطريقة التي تم بها طرد شعبنا من مكاتب البلدية، لذلك هذا أقل ما يمكنني فعله".

ودون الإشارة إلى دجوكوفيتش بالاسم، أكد منظمو بطولة فرنسا المفتوحة في بيان صدر الثلاثاء، أنه لم يتم انتهاك أي قواعد، وقالوا "في بعض الأحيان، تتداخل المناقشات حول الأحداث الدولية مع مجال البطولة، وهذا أمر مفهوم".