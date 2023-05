لاعب التنس الصربى نوفاك دجوكوفيتش يتعرض لانتقادات بعد وصفه كوسوفو بـ"قلب صربيا"

تعرض لاعب التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، لانتقادات من وزيرة الرياضة الفرنسية واتحاد التنس الكوسوفي، على خلفية تصريحاته التي وصف فيها كوسوفو بـ "قلب صربيا".

وحسب موقع الحرة، بعد فوزه في الجولة الأولى من بطولة "رولان غاروس"، كتب دجوكوفيتش باللغة الصربية على عدسة كاميرا تلفزيونية في الملعب "كوسوفو هي قلب صربيا.. أوقفوا العنف"، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في شمال كوسوفو بين العرقية الصربية والشرطة وقوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو.

"Kosovo is the heart of Serbia - stop the violence", Novak Djokovic wrote on camera after winning the first round of Roland Garros pic.twitter.com/zoAuBxDtjv