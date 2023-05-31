كيف تجعل طفلك يحب الأكل الصحى لتحسين صحته الجسدية والعقلية؟

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يجعل ضغط الإعلانات للوجبات السريعة جعل أطفالك يأكلون جيدًا أمرًا شاقًا، فالعديد من الأنظمة الغذائية للأطفال مبنية على الراحة وتناول الطعام في الخارج. لكن التحول إلى نظام غذائي صحي يمكن أن يكون له تأثير جيد على صحة طفلك ، حيث يساعده في الحفاظ على وزن صحي ، وتحقيق الاستقرار في مزاجه ، وصقل عقولهم ، وتجنب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية. يمكن أن يكون للنظام الغذائي الصحي أيضًا تأثير عميق على إحساس طفلك بالصحة العقلية والعاطفية ، مما يساعد على منع حالات مثل الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب والفصام واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وفقا لما نشره موقع betterhealth

ويدعم الأكل الجيد النمو والتطور الصحي لطفلك حتى مرحلة البلوغ وقد يلعب دورًا في تقليل مخاطر الاكتئاب إذا تم بالفعل تشخيص إصابة طفلك بمشكلة في الصحة العقلية ، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعده في إدارة الأعراض واستعادة السيطرة على صحته.

من المهم أن تتذكر أن أطفالك لم يولدوا برغبة في تناول البطاطس المقلية والبيتزا ونفور من البروكلي والجزر. يحدث هذا التكييف بمرور الوقت حيث يتعرضون لمزيد من خيارات الطعام غير الصحية. ومع ذلك ، من الممكن إعادة برمجة تفضيلات طعام أطفالك بحيث يتوقون إلى الأطعمة الصحية بدلاً من ذلك.

كلما أدخلت خيارات صحية ومغذية في وقت مبكر في النظام الغذائي للطفل ، كلما كان من الأسهل تطوير علاقة صحية مع الطعام يمكن أن تدوم مدى الحياة. ويمكن أن يكون الأمر أبسط وأقل استهلاكا للوقت مما تتخيل. من خلال هذه النصائح ، يمكنك غرس عادات الأكل الصحية دون تحويل أوقات الوجبات إلى منطقة حرب ومنح أطفالك أفضل فرصة للنمو ليصبحوا بالغين يتمتعون بصحة جيدة ومتوازنة.

شجع عادات الأكل الصحية

سواء كانوا أطفالًا صغارًا أو في سن المراهقة ، يطور الأطفال تفضيلًا طبيعيًا للأطعمة التي يستمتعون بها كثيرًا. لتشجيع عادات الأكل الصحية ، يكمن التحدي في جعل الخيارات المغذية جذابة.

ركز على النظام الغذائي العام بدلاً من الأطعمة المحددة. يجب أن يأكل الأطفال المزيد من الطعام الكامل والمعالج بأقل قدر ممكن - طعام أقرب إلى شكله الطبيعي قدر الإمكان - وأقل طعامًا معبأ ومعالجًا.

أن تكون نموذجا يحتذى به. إن دافع الطفولة للتقليد قوي ، لذا لا تطلب من طفلك أن يأكل الخضار بينما تتناول رقائق البطاطس.

إخفاء مذاق الأطعمة الصحية. أضف الخضار إلى يخنة اللحم البقري ، على سبيل المثال ، أو اهرس الجزر مع البطاطا المهروسة ، أو أضف غموسًا حلوًا إلى شرائح التفاح.

طهي المزيد من الوجبات في المنزل. تحتوي وجبات المطاعم والوجبات السريعة على المزيد من السكر المضاف والدهون غير الصحية ، لذا فإن الطهي في المنزل يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة أطفالك. إذا قمت بعمل دفعات كبيرة ، فإن الطهي بضع مرات فقط يمكن أن يكون كافيًا لإطعام أسرتك طوال الأسبوع.

اجعل الأطفال يشاركون في التسوق لشراء البقالة وإعداد وجبات الطعام. يمكنك تعليمهم عن الأطعمة المختلفة وكيفية قراءة الملصقات الغذائية.

قم بتوفير وجبات خفيفة صحية. احتفظ بالكثير من الفاكهة والخضراوات والمشروبات الصحية (الماء والحليب وعصير الفاكهة النقي) في متناول اليد حتى يتجنب الأطفال الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل الصودا ورقائق البطاطس والبسكويت.

الحد من أحجام الحصص الغذائية. لا تصر على أن ينظف طفلك الطبق ، ولا تستخدم الطعام أبدًا كمكافأة أو رشوة.