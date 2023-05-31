كن صديقًا للبيئة واعرف طرق حماية الشاطئ من مخلفاتك البلاستيكية

كتبت منال العيسوى

تسعى الدولة بكل طاقتها، فى المشاركة عالميا فى حماية كوكب الارض من الملوثات والمسببات التى تزيد من أزمة التغيرات المناخية، ومنها التلوث بالبلاستيك، والتى اتخذته التام المتحدة هذا العام شعارا للاحتفال بمرور خمسين عاما على اليوم العالمى للبيئة ، والذى يوافق يوم 5 يونيو من كل عام تحت شعار " لا للبلاستيك" حيث أن الاكياس البلاستيكية هى احد العناصر التى لا تتحلل مع مرور الوقت، ومع كثرة المنتجات نجد كمية كبيرة من الاكياس الصغيرة تنتج عن هذه المنتجات، ولكى تصبح صديقا للبيئة، لابد وان تهتم بالتفاصيل الصغيرة المرتبطة بكل منتج منها حجم المخلفات التى تنتج عن هذا المنتج مثل عبوات التغليف مثلا للصابون .

وكالة حماية البيئة بالأمم المتحدة تؤكد أن استهلاكنا للبلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة خرج عن السيطرة، حيث تم دفن 27 مليون طن من البلاستيك، وإعادة تدوير 3 ملايين فقط.

وهنا فإنه للجميع المسؤلية فى المشاركة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة التي ننصحك بها، وأهمها البعد عن أى منتج يكون تغليفها بلاستيك واللجوء للمنتجات المصنوعة من مواد طبيعية، واستخدام الشنط القماش بدلا من الأكياس البلاستيك

كما يمكنك أيضا معرفة كيفية إعادة تدوير المنتجات واستخدامها بدلا من إلقائها فى القمامة لتكلف الدولة مبالغ طائلة للتخلف منها.

ونحن على أعتاب الصيف وجميعنا يرتب إجازاتهم السنوية للمصيف والاستمتاع به، لكن حتى تستمتع لا تساهم فى ترك مخلفاتك على الشواطىء من الأكياس البلاستيك حتى لا تضر بالكائنات البحرية، ولا تدفنعا فى الرمال فتضر بالتربة، فقط قلل من استخدامها واللجوء للأغلفة الورقية، والأوانى الصديقة للبيئة.

يمكنك أيضا أن لا تلجأ للماكولات السريعة وعبوات الغذاء البلاستيكية فهى تشكل حجم مخلفات بلاستيك خطر على البيئة، ويزيد من المخلفات التى لا تتحلل.