قومى المرأة بالشرقية يواصل ندواته عن الإرشاد الأسرى بقرى حياة كريمة

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة" عايدة" عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، إن فرع المجلس يواصل تقديم العديد من الندوات الإرشادية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية" للحديث عن الارشاد الاسرى التنشئة المتوازنة، وذلك لنشر رسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركز الحسينية من خلال ندوات.

وأضافت مقررة فرع القومى للمرأة الشرقية، لـ"اليوم السابع" أنه تم استهداف 96سيدة ورجل داخل الجلسات بقريتى" قصاصين الشرق و سماكين الغرب" للحديث عن التنشئة الأسرية الصحية، ومعايير اختيار شريك الحياة وضرورة الفحوصات الطبية والمشورة قبل الزواج وسبل النهوض بالأسرة المصرية وكيفية اكتشاف الإعاقات مبكر وعلاجها والخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوى بالفرع، منوها أنه يتخلل الندوات عروض مسرحية.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي وأن برنامج الجلسات التوعوية " جلسات الدوار" تستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الاسرة.

يذكر أنه بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية، بلغ 140مشروعا بتكلفة قدرها 1.782مليار جنيه، وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و 741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى،وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الاجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.