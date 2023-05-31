وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدة الـمستعربين تسللت إلى مدخل المخيم واختطفت الشاب- الذي لم تعلن هويته- لدى تواجده قرب شارع القدس- الخليل الرئيسي. 

وأشارت المصادر كانت قوة خاصة من المستعربين اختطفت شابا آخر مطلوب لدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية في وقت سابق صباح اليوم. 