اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 07:44 م
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فيديو يوثق لحظة استعراض المتهمين بسيارة نصف نقل وتعريض المواطنين للخطر في بدر

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:27 م
فيديو يوثق لحظة استعراض المتهمين بسيارة نصف نقل وتعريض المواطنين للخطر في بدر وزارة الداخلية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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بثت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يوثق للحظة استعرض المتهمين بسيارة نصف نقل وتعريض حياة المواطنين للخطر حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر .
 
 
عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامى وأخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة ، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر .
 
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية). 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاستعراض على الطريق

وزارة الداخلية

فيس بوك

السوشيال ميديا



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