اليوم السابع
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:33 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

من جانب أخر اختطفت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا من وسط مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان "إن "مستعربين" تسللوا إلى جنين، واختطفوا الشاب، من أحد المحال التجارية في شارع أبو بكر وسط المدينة.
يذكر أن الشاب المختطف من مواليد مخيم نور شمس في طولكرم، ويسكن في مخيم جنين، ويمتلك محلا تجاريا في المدينة.

 


قوات الاحتلال

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

شرطه الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى



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