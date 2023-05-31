اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 12:26 ص
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ضبط 100 شيكارة سماد مدعم محظور تداوله بالأسواق و63 طن قمح محلي في البحيرة

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:02 ص
ضبط 100 شيكارة سماد مدعم محظور تداوله بالأسواق و63 طن قمح محلي في البحيرة سماد
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.
 
مشددة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفى هذا السياق  شنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة  حملات تموينية مكثفة بمركزى دمنهور وكفر الدوار.
 
 أسفرت  تلك الحملات عن ضبط 100 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعةو محظور تداوله بالأسواق قام أحد الاشخاص بتجميعه داخل مخزن أعلاف بمركز دمنهور بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غيرمشروعة. 
 
كما تمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط 63 طن قمح محلي موسم حصاد 2023  داخل مناطق تجميع غير رسمية وتم التحفظ على المضبوطات و توريدهم الي صومعه زاوية غزال.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 

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