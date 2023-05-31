ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

نجحت الداخلية في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الإتجار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية"، بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وعثر بداخلها على (عدد من أدوات تصنيع الألعاب النارية - 42 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.