ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

نجحت الداخلية في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الإتجار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية"، بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وعثر بداخلها على (عدد من أدوات تصنيع الألعاب النارية - 42 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، والمحكوم عليها فى 65 حكم "15 مستأنف – 50 جزئى" فى قضايا "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (24 سنة و11 شهر)، حال ترددها على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها، وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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