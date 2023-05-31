اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 03:06 م
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ضبط عاطلين وراء سرقة حقائب السيدات فى الدقى

الأربعاء، 31 مايو 2023 01:59 م
ضبط عاطلين وراء سرقة حقائب السيدات فى الدقى خطف حقيبة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بخطف حقائب السيدات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الدقى بإشراف المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث، بتورط عاطلين فى خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية يستخدمانها فى تتبع السيدات وسرقتهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 


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