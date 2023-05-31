اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 06:06 م
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ضبط المتهمين بالاستعراض بسيارة نصف نقل فى بدر

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:03 م
ضبط المتهمين بالاستعراض بسيارة نصف نقل فى بدر وزارة الداخلية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامى وأخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة ، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية). 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السوشيال ميديا

فيس بوك

قسم شرطة بدر



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