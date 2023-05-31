صعود مؤشر تميز بالبورصة بنسبة 15% خلال جلسات شهر مايو

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة، خلال جلسات شهر مايو المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21033.11 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 15.05% ليغلق عند مستوى 4107.31 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 698.2 مليار جنيه إلى 692.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.9 مليار جنيه إلى 223.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 920.1 مليار جنيه إلى 915.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 22.7%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 64.6 مليار جنيه خلال شهر مايو المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 16.107 مليار ورقة منفذة على 1.735 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.307 مليار ورقة منفذة على 1.018 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 84.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.07%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 32.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4 مليارات ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 803.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 14.3 مليار جنيه، بحجم تداول 7.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 644.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 47 مليار جنيه بحجم تداول 11.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.4 مليون عملية.