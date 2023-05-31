وتوقعت الصحيفة ألا يشهد شهر يوليو القادم أية زيادات إضافية فى أسعار الفائدة فى المصارف الأوروبية وذلك على ضوء بيانات التضخم الاخيرة التى صدرت اليوم فى عدد من العواصم الاوروبية .



كان مكتب الاحصاء المركزى فى باريس قد اعلن اليوم عن تراجع التضخم فى فرنسا الى 6 % خلال شهر مايو المنتهى اليوم وهو المستوى الاقل للتضخم المسجل فى قرابة عام سابق .



واعتبرت الفاينانشيال تايمز ان ما يعزز من قناعتها فى تخلى البنوك المركزية الاوروبية قريبا عن سياسات رفع الفائدة ما شهدته اسواق المانيا و ايطاليا و اسبانيا من تراجعات فى مستويات التضخم حتى و ان بدت " طفيفة " و لكنها كانت الاقل منذ قرابة عامين .



فقد تراجعت نسبة التضخم فى المانيا من 8ر6 % خلال ابريل الماضى الى 5.7% بنهاية مايو المنتهى اليوم ، وفى ايطاليا تراجع مستوى التضخم من 7ر8 فى المائة خلال ابريل الماضى الى 1ر8 فى المائة فى ختام شهر مايو المنتهى اليوم ، و يتوقع الخبراء استمرار تراجع التضخم فى ايطاليا وصولا الى 2ر7 فى المائة بنهاية يوليو القادم



كما تراجعت معدلات التضخم فى اسبانيا الى 9ر2 فى المائة اليوم مقابل 8ر3 فى المائة سجلها التضخم فى اسبانيا بنهاية ابريل الماضى وذلك نتيجة لتراجع التضخم فى اسعار الطاقة و المحروقات من 6ر6 فى المائة الى 1ر6 فى المائة فيما بين نهاية ابريل 2023 و مايو 2023 .



وارجع مكتب الاحصاء المركزى الفرنسى اسباب تراجع التضخم اليوم على هذا النحو الى هبوط اسعار الطاقة و المحروقات من 6.8 فى المائة بنهاية ابريل الى 2 فى المائة بنهاية مايو الجارى وكذلك تراجعت اسعار البنود الغذائية من 15 فى المائة الى 1ر14 فى المائة فى ذات الفترة ، اما اسعار التبغ فقد ظلت عصية على التراجع حتى نهاية تعاملات مايو الجارى اليوم .



يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه اسعار صرف اليورو الاوروبى امام الدولار الامريكى تراجعا بنسبة 6ر فى المائة فى ختام تعاملات اليوم – الاربعاء – حيث بيع اليورو لقاء 0675ر1 دولار وهو المستوى الادنى لليورو منذ شهرين .