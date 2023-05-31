زراعة الأشجار وورشة فنية فى فنون الأركت لأعضاء مراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورشة الفنية التدريبية فى مجال الأركت بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوة، بمشاركة 25 شابا من أعضاء مراكز شباب « قبريط ، منية الأشراف ،عربان،أبو دراز» وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف، وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتاً إلى توجه الدولة المصرية نحو دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستحداث معارض للمنتجات الحرفية والتراثية أبرزها معرض تراثنا .

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل قدمها عصام بحبح مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية و تناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت وماهية الأدوات والخامات اللازمة وكيفية استخدام أدوات التصنيع والتصميم بالخشب، لإنتاج أعمال فنية من الأشكال الإسلامية و تطعيمها بالصدف لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، و الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، السيد درويش، مدير إدارة شباب فوه.

كما اختتم فريق الجوالة بمركز شباب قزمان، التابع لإدارة شباب قلين المشروع المجتمعي في مجال الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة رافعين شعار «معا نجمل مركزنا ونحافظ على بيئتنا» وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق الجوالة قام بتجميل المنطقة المحيطة بمركز الشباب بإستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية للقرية ورفع مخلفات القمامة وتمهيد الشارع الرئيسى و زراعة وتجميل المنطقة بالأشجار و زرع فريق الجوالة الأشجار المثمرة حول السور الخارجي للمركز لخلق بيئة صحية صالحة للممارسة الأنشطة وحملة تنظيف المقابر بالقرية وزراعة الأشجار حولها، مضيفاً أن مثل هذه المشروعات يقودها الشباب وتهدف لتنمية المجتمع وتساهم بشكل كبير في حل بعض المشكلات المجتمعية.



حملة لزراعة الاشجار لجوالة كفر الشيخ



تعلم صناعة الأركت



تعلم مهنة وفن الأركت



تدريب الشباب على صناعة الاركت