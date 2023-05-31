اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 03:52 م
أكرم القصاص
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رجل يحطم تاج مسابقة ملكات الجمال فى البرازيل بعد خسارة زوجته.. فيديو

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:46 م
رجل يحطم تاج مسابقة ملكات الجمال فى البرازيل بعد خسارة زوجته.. فيديو مسابقة ملكات الجمال فى البرازيل
وكالات

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في حادثة غريبة، صعد زوج إحدى المتسابقات بحفل تتويج لملكات الجمال فى البرازيل إلى خشبة المسرح وحطم التاج الملكي غاضبا لعدم فوز زوجته باللقب.

 

وقام أحد الحضور بتوثيق الحادثة عن طريق الفيديو لينتشر المقطع بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 

وشوهد الرجل يسحب التاج قبل تتويج الملكة ورماه أرضا، ثم سحب زوجته غاضبا بعيدا عن المسرح.

 

وحسب موقع سكاى نيوز، تدخل فريق الأمن فورا لإيقاف الرجل في الكواليس.

 

وفي وقت لاحق، أصدر منسق المسابقة مالون هاينش بيانا قال فيه: "لم يعتبر الرجل النتيجة عادلة وتسبب في كل هذا الإزعاج والأضرار، ندين بشدة الحادث".


البرازيل

التاج الملكي

مسابقة ملكة جمال البرازيل

ملكة جمال البرازيل



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