رجل يحطم تاج مسابقة ملكات الجمال فى البرازيل بعد خسارة زوجته.. فيديو

وكالات

في حادثة غريبة، صعد زوج إحدى المتسابقات بحفل تتويج لملكات الجمال فى البرازيل إلى خشبة المسرح وحطم التاج الملكي غاضبا لعدم فوز زوجته باللقب.

وقام أحد الحضور بتوثيق الحادثة عن طريق الفيديو لينتشر المقطع بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

Revolta na final do concurso Miss Brasil Gay 2023. Torcedor arranca coroa da vencedora e joga no chão durante a cerimônia de premiação. pic.twitter.com/rb6duFvAEn — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) May 28, 2023

وشوهد الرجل يسحب التاج قبل تتويج الملكة ورماه أرضا، ثم سحب زوجته غاضبا بعيدا عن المسرح.

وحسب موقع سكاى نيوز، تدخل فريق الأمن فورا لإيقاف الرجل في الكواليس.

وفي وقت لاحق، أصدر منسق المسابقة مالون هاينش بيانا قال فيه: "لم يعتبر الرجل النتيجة عادلة وتسبب في كل هذا الإزعاج والأضرار، ندين بشدة الحادث".