رئيس جامعة طنطا يشارك بالمؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية بجامعة الشارقة

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم بالمؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية بجامعة الشارقة المنعقد على مدار يومين، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، والدكتور أحمد بن عبد الله حميد الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة، والدكتور فيكتور انتونوفش ساندوفنشى رئيس جامعة موسكو الحكومية لومونوسوف، الاتحاد الروسي، و عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من أكبر الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن جامعات عربية تنتمي إلى 21 دولة عربية.

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بأهمية المؤتمر فى دعم البحث العلمى وتعزيز التعاون بين الجامعات العربية والروسية حيث تتضمن محاوره رسم استراتيجيات تبادل التجارب والخبرات، والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة والبرامج الرياضية.

وأضاف "ذكى" أن المؤتمر يناقش أيضا البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات المشاركة، ورسم آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية المشتركة، والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية

وأشار إلى أن من محاور المؤتمر المهمة مواكبة التحول الرقمي في التعليم العالي في ظل التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة.