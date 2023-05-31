رئيس الوزراء: مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى

كتبت هند مختار

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، مضيفا أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرا إلي أن المباحثات هي أول مباحثات رسمية تستضيفها العاصمة الإدارية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، أن المباحثات تضمن تعزيز نفاذ السلع المصرية للسوق الفلسطينية وتم التباحث فى مجالات الصحة والتوقيع على بروتوكول فى الزراعة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولي،مساء أول أمس الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.