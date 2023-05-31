وذكرت الدراسة ، التى نشرت اليوم الأربعاء فى دورية " مايكروبيولجى سبيكترم" الهولندية ، انه بعد إجراء التجارب على ما يقرب من 16 قطة تعرضت للإصابة المباشرة بفيروس كورونا من خلال إنسان مصاب أو بشكل غير مباشر من بيئتها المحيطة، جاءت نتيجة فحص عينات القطط جميعها سواء عينات عن طريق الأنف أو عينات الدم إيجابية.

ونقلت الدراسة عن البروفيسور فان دير بول ، استاذ علوم الفيروسات الناشئة وحيوانية المصدر بجامعة فاخينينجن الهولندية، قوله ان العينات المأخوذة من القطط تمت على مدار فترة ثلاثة أسابيع وتم خلالها جمع عينات متنوعة من الفم والفضلات بمعدل 15 مرة على مدار تلك الفترة.

وأكد البروفيسور دير بول أن انتقال العدوى أيضا بين القطط تأكد من خلال التجربة، بالاضافة إلى إمكانية نقل العدوى من القطط إلى الإنسان طالما أنه يتعرض لسوائل هذه القطط المصابة بالفيروس ، مشيرا إلى أن الباحثين سيستمرون فى إجراء الدراسات على مختلف انواع الحيوانات للتركيز على إمكانية ومخاطر انتقال العدوى بين الحيوانات وبين الإنسان أو بين الحيوانات المختلفة.