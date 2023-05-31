حى الدقى يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط سيارات الميكروباص المخالفة

كتبت - مرام محمد

واصل حي الدقي حملاته اليومية المفاجئة على الشوارع لرفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات والباعة الجائلين من الطريق العام، ومراجعة تراخيص الأكشاك والمحال التجارية، وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخطوط السير، لتحقيق الانضباط وردع المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شن الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي، وإدارة الإشغالات، حملة مسائية مكبرة، استجابة لشكاوى سكان شارع الأنصار من وجود باعة جائلين.

أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات من الشارع وضبط 6 سيارات ميكروباص مخالفة لخط السير وتحرير غرامات فورية للمخالفين.

وواصلت الحملة جهودها بشارع عمان والمروة وامتداد نادي الصيد والتحرير، لمراجعة تراخيص المحال التجارية والأكشاك ورفع إشغالات المخالفين، وأسفرت الحملة عن رفع 221 حالة إشغال وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.