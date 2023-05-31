حبس شاب استخدم كلبا فى مشاجرة مع جيرانه

كتب كريم صبحى

أمر المستشار شهاب عشوش بحبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه باستخدام "كلب" في مشاجرة مع جيرانه، ما تسبب في عقر الكلب لشخص أحدث إصابته في الأميرية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع مما تسبب في إصابة شخص بعدما عقره" كلب "، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم، لكن "الكلب" عقر شخص، ما أدى لاصابته ونقله الى المستشفى تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى اتخذت القرار بحبس المتهم 15 يوم.