وأضاف ديسانتيس ـ في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، " إن الحدود الجنوبية الأمريكية تنهار خاصة عقب سيطرة عصابات المخدرات المكيسيكية، ودخول ملايين المهاجرين غير النظاميين البلاد ومنهم مجرمين وإرهابيين" على حد قوله.

وأطلق حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رسميا حملته الانتخابية من ولاية "آيوا" الأمريكية، حيث إنه من المقرر أن يتنقل خلال الأسبوع الجاري بين 12 مدينة فى ثلاث ولايات.

وكان رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، قد أعلن عزمه خوض غمار السباق للرئاسة لينافس الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ترشيح الحزب الجمهوري.