اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 06:53 م
أكرم القصاص
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جون كيرى يقوم بجولة فى الشرق الأوسط تشمل عمان والقدس ودبى

الأربعاء، 31 مايو 2023 05:37 م
جون كيرى يقوم بجولة فى الشرق الأوسط تشمل عمان والقدس ودبى جون كيرى
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ جون كيرى سيقوم بجولة فى الشرق الأوسط تشمل عمان والقدس ودبى ثم سيتوجه بعدها إلى أوسلو فى الفترة ما بين 31 مايو إلى 7 يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته عبر موقعها الرسمي، أن كيرى سيزور عمان لحضور حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وسيعقد محادثات فى القدس ودبى مع المسؤولين بشأن التعاون العالمى لمكافحة أزمة المناخ


وأضاف البيان أنه سيتوجه بعد ذلك إلى أوسلو لحضور "Nor-Shipping2023" وهو ملتقى للقادة فى قطاعى الأعمال البرية والبحرية

 

 


جون كيرى

الخارجية الأمريكية

القدس

أوسلو



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