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جون بولتون: الولايات المتحدة والناتو عليهما اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على روسيا

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:47 م
جون بولتون: الولايات المتحدة والناتو عليهما اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على روسيا جون بولتون
كتب أحمد عرفة

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قال مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون، إن الولايات المتحدة والناتو عليهما اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على روسيا.

وأضاف جون بولتون في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الغرب لم يبل بلاء حسنا حتى الآن فيما يخص الملف الأوكراني.

وأوضح مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق إلى أن الهجمات المضادة الأوكرانية ستبدأ في أي وقت، مشيرا إلى أنه يجب وقف العدوان الروسي على أوكرانيا وروسيا ليس لديها دافع للانسحاب أو التفاوض.

وتابع جون بولتون :"الأوكرانيون لديهم من الموارد ما يكفي لمواجهة روسيا وأوكرانيا هي ضحية للعدوان الروسي".

 

 

 


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