جنوب أفريقيا تمنح بوتين حصانة دبلوماسية لحضور قمة بريكس

وكالات

أصدرت جنوب أفريقيا "حصانة دبلوماسية" شاملة لجميع القادة الذين سيحضرون قمة "بريكس" شهر أغسطس المقبل، في خطوة من شأنها أن توفر غطاء قانونيا لحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية.

وحسب موقع الحرة، يؤكد المسؤولون في جنوب أفريقيا على أن الحصانات التي صدرت "اعتيادية في تنظيم المؤتمرات" ولا تلغي مذكرة التوقيف الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي في مارس الماضي، بسبب مزاعم بترحيل أطفال قسريا من أوكرانيا إلى روسيا، وتنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الترحيل القسري.

وتستضيف جنوب أفريقيا قمة مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا في أغسطس المقبل، ومن المقرر قبلها، عقد اجتماع تحضيري يجمع وزراء خارجية هذه الدول، غدا الخميس.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية بجنوب أفريقيا، الثلاثاء، إن السلطات "تصدر الحصانات خلال جميع المؤتمرات والقمم الدولية التي تعقد في جنوب أفريقيا، بغض النظر عن مستوى المشاركة".

وأضافت أن "الحصانات التي تم إصدارها تخص المؤتمر بصفة عامة وليس أفرادا محددين"، مشيرة إلى أن الهدف من وراء الخطوة الأخيرة "حماية المؤتمر وحضوره من اختصاصات الدولة المضيفة طوال مدة انعقاده".