جلسة مباحثات ثنائية بين رئيسى وزراء مصر وفلسطين بعد قليل

كتبت هند مختار

تبدأ بعد قليل، جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ويعقبها مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء البلدين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولي، مساء أول أمس الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.